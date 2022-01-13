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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İHA

Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 20 zanlıdan 18’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 12 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Gözaltındaki 2 kişinin ise halen emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Operasyonun düğmesine 11 Ocak sabahı basıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sabaha karşı eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Resmi ve sivil olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 1’i kadın 20 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 273 reçeteye tabi hap, 108,64 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu, 578 gram bonzai, 27,05 gram esrar, 0,60 gram eroin, 1 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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