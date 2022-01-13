Karaman’da kar yağışı etkili oluyor

Karaman’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi geçti. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Buzlanma nedeniyle çekicilerin yolda kalması üzerine zaman zaman KaramanMersin Karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kara yolları ekipleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışma yürütürken, bölge trafik ekipleri de araçların geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlıyor. Karaman Belediyesine bağlı ekipler de kent merkezinde kar temizliği yaparak buzlanan yollara tuz ve solüsyon döküyor. Vatandaşlar ise uzun bir aradan sonra yağan karın sevincini yaşadıklarını söylediler. Karaman’da aralıklarla devam eden kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.