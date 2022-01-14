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KMÜ’lü öğretim üyesinden Covid-19’a karşı meyan kökü formülü Meyan Kökü bitkisinin Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu kanıtlandı

İHA

KMÜ’lü öğretim üyesinden Covid-19’a karşı meyan kökü formülü Meyan Kökü bitkisinin Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu kanıtlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Alp, yapmış olduğu çalışma ile ‘Meyan Kökü’ bitkisinin Covid19 virüsüne karşı etkili olduğunu kanıtladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsüne karşı tüm bilim insanları seferber olurken bir müjdeli haber de KMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Alp’ten geldi. Laboratuvar sonuçlarıyla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunan Prof. Dr. Alp, 16 Ekim 2020 tarihinde patent başvurusunda bulunduğunu ve sonuçların 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alındığını söyledi.

“Gelecekte potansiyel yerli ve milli Covid19 ilacı”
Prof. Dr. Alp çalışmasıyla ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “Kovid19 virüsüne karşı dünyada topyekün bir mücadele verilirken biz de bilim insanları olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmak amacıyla yoğun gayret gösterdik. Özellikle yerli ve milli ilaç üretimini gerçekleştirebilmek için laboratuvar ortamında çeşitli deneyler yürüttük. Çalışmalarımız neticesinde meyan kökü bitkisinin gerekli şartlar sağlandığında Kovid19 virüsünün üremesini ve gelişimini durdurduğunu invitro laboratuvar koşullarında tespit ettik."
Prof. Dr. Alp, yakın zamanda meyan kökü özütünün Covid19’a karşı yerli ve milli bir ilaç olarak kullanılabilmesi için tüm girişimlerin yapıldığını duyurdu. Ancak Prof. Dr. Alp, özellikle kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan vatandaşların meyan kökü kullanımı konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı. Dr. Alp, "Meyan kökü sodyum tutulumuna neden olarak hipertansiyonu artırmakta, aynı zamanda şekeri de yükseltebilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın meyan kökünü doktorlarına danışmadan bilinçsiz bir şekilde kullanmaları başta kardiyovasküler rahatsızlıklar olmak üzere birtakım sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.
Dr. Alp, meyan kökü ile Covid19’a karşı gerekli ilaç çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasını ve vatandaşlarımıza yerli ve milli bir ilaç olarak sunulması gerektiğini vurguladı.

“Adı sıkça duyulan bitkilerin etkisizliği kanıtlandı”
Prof. Dr. Alp, ayrıca Covid19 ile mücadelede sıkça adı geçen safran bitkisi, çörek otu yağı, defne tohumu, defne yaprağı yağı, karabaş uçucu yağı ve zahter uçucu yağının virüse karşı etkili olmadığını laboratuvar ortamlarında ispat ettiklerini belirterek, vatandaşları bitkisel ürünlerle ilgili daha dikkatli olmaya davet etti.

“Vatandaşlara aşı uyarısı”
Prof. Dr. Alp, son olarak vatandaşlara aşı konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi: “Dünya genelinde geçerliliği bilinen ve Sağlık Bakanlığımız tarafından da kabul edilen pek çok aşı şu anda ulaşılabilir durumda. Özellikle son günlerde ülkemize ait olan yerli ve milli aşımız ‘Turkovac’ da uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın gerek diğer aşılar gerekse Turkovac aşısının uygulanması konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini tavsiye ediyorum.”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "Tüm dünyanın uzun zamandır mücadele ettiği salgınla ilgili gerek kurumlarımız nezdinde gerekse bilim insanlarımız nezdinde çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Mevcut aşılarımızın yanı sıra bu ilaçlara ek olarak bitkisel takviyeler de Kovid19 tedavisinde kullanılıyor. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Alp’in yapmış olduğu çalışma da bu bakımdan önem arz ediyor. Hocamızı çalışmalarında dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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