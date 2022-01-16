TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Çatalcaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 18. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Çatalcaspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Tunç Özdemir xx, Necdet Çelik xx, Gürcan Dönmez xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Muhammed Ebrar x (Arda Kürşat dk. 71 x), Ahmet Karaman x, İsmail Hasan x, Selahattin Enes x (Furkan Tokbaş dk. 81 ?), Abdullahi Ali Jama x, Burak Gürler x, Bekir x, Mehmet Emre x, Hami x, Yunus x
Çatalcaspor: Miraç Fatih xx (Ömer Faruk dk. 69 x), Alihan xx (Furkan Yiğit dk. 58 xxx), Mehmet Can xx (Berkay dk. 69 x), İsmet xx, Mehmet Fatih xx, Fevzi Can xxx, Ertuğrul xx, Mehmet Avcı xx, Murat xx, Yusuf Turhan xx, Yusuf Atasay xx (Hüseyin Rüzgar dk. 83 ?)
Goller: Fevzi Can (dk. 32), Furkan Yiğit (dk. 77) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: İsmail Hasan, Hami, (Karaman Belediyespor), Yusuf Turhan (Çatalcaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.