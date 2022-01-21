Karaman’da mesleki intibak eğitimini tamamlayan şoförler belgelerini aldı

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan ve mesleki intibak eğitimini tamamlayan belediye otobüs şoförlerine belgeleri törenle verildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen belge dağıtım törenine Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Kent Konseyi üyeleri de katıldı. Belediye, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye otobüslerini kullanan şoförlere yönelik mesleki intibak eğitimi verildi. 25 saat süren eğitimlerde, trafik adabı, trafik kuralları, trafik psikolojisi ile kentlik bilinci ve trafik kültürüne etkisi konuları detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimlerini tamamlayan otobüs şoförlerine katılım belgeleri, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından verildi.

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