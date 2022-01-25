Karaman’da karın ağırlığına dayanamayan seralar çöktü Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Devletimiz gerekeni yapacaktır”

Karaman’ın Narlıdere köyünde yağan karın ağırlığına dayanamayan seralar çökerek yerle bir oldu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yağan karın ağırlığına dayanamayarak yerle bir olan bin 500 metre uzunluğundaki serada incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Bayram, “Kar yağışı nedeniyle zarar gören Narlıdere köyünün Avgan Çimeni mevki'inde bulunan seralarda incelemelerde bulunmak üzere buraya geldik. Şu anda seraların bulunduğu yerde yaklaşık 1 metreye yakın bir kar var. Üreticimiz ise çok zor durumda. Devletimiz buradaki zararı görecektir ve gerekeni yapacaktır. Hepimiz el birliğiyle üreticilerimizin yaralarını saracağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir taraftan karın, yağmurun bereketi ile mutlu oluyoruz, bir taraftan da doğal afetler yaşıyoruz. Bu bölgede seraların yapılması çok zordur ve bunlar da devlet destekleri ile yapıldı. Bu bölgedeki köylülerimizin tek geçim kaynakları bu seralardır. Zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Bayram, kar nedeniyle çöken seralarda şuana kadar 1 milyon liranın üzerinde bir hasar olduğunu da sözlerine ekledi.

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