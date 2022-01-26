İşçileri taşıyan servis otobüsünde yangın

Karaman’da fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü hemen otobüsü yol kenarına durdurarak önce içindeki işçileri tahliye etti, daha sonra itfaiyeden yardım istedi. OSB’ye ait itfaiye ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangın yerine ulaşarak yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler otobüsü sarmadan söndürülürken, otobüste maddi hasar oluştu.

Yapılan ilk incelemede yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi.

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