Gece yarısı naylon çuvallarla kaymanın keyfini yaşadılar

Karaman’ın Ermenek ilçesinde karın tadını gece yarısı çıkaranlar bu defa büyükler oldu.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Karaman’ın Ermenek ilçesinde de etkili oldu. Bir metreyi bulan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar, arazinin de eğimli olması ile kayak merkezine gitme ihtiyacı duymadan gönüllerince kaydılar. Üzerine oturdukları naylon çuvallarla kaymanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bir ara yanlarına gelen sokak köpeğine de kucaklarına alarak birlikte kaydı.



“Çocukları uyutup, gelip kayıyoruz”

Çocuklarını uyuttuktan sonra ancak akşam saatlerinde fırsat bulabildiklerini söyleyen Gülay Bingöl, "Uzun zamandır ilçeye kar yağmıyordu. Biz de şimdi keyfini çıkarmaya geldik. Çocukları uyuttuk bu saate kadar. Yeni çıkabildik. Herkes cefasını çekiyor, biz sefasını sürüyoruz burada. Kayıyoruz arkadaşlarla, eğleniyoruz. Arada çocuklar uyanıyor, geri gidiyoruz ama eğleniyoruz şu an“ dedi.

Doyasıya eğlendiklerini dile getiren Emre Çetin ise "Kar yağdı, biz de sıkılmıştık. Sabahları aileme yardım ediyorum. Kar temizledik, ders çalıştım, vakit ancak bu vakti buldu. Arkadaşım köpek buldu, verecek bir şeyimiz yoktu yanımızda. Biz de ona eğlencemizi verdik. Kaydılar, eğlendiler, biz de eğlendik” diye konuştu.

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