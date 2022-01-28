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KMÜ'de öğrenciler için tüm imkanlar seferber edildi

İHA

KMÜ'de öğrenciler için tüm imkanlar seferber edildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) ‘20212022 EğitimÖğretim Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları’ başladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararın ardından bütünleme sınavları sorunsuz bir şekilde yapılmaya başlandı. KMÜ Rektörlüğü bütünleme sınavlarına girecek öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü önlemi alarak yerleşke içerisinde ve dışında bütün imkanları seferber etti. Özellikle engelli öğrenciler için oluşturulan çağrı hatları sayesinde öğrencilerin başta öğrenci yurtları olmak üzere ilde bulunanların ikametlerinden alınarak tekrar ikametlerine bırakılmaları için servis imkanı sunuldu.
Ayrıca öğrencilerden il merkezinde eğitimöğretim gördüğü halde mevcut durumda Ermenek MYO ve Kazım Karabekir MYO’ya yakın olanların bu ilçelerdeki meslek yüksekokullarında sınava girebilmeleri sağlandı. 20212022 EğitimÖğretim Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 30 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

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