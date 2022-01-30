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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 2

İHA

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 22 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Arda Kürşat xx (Muhammed Ebrar dk. 42 x), Ömer Faruk xx, Ahmet xx, Emrullah xx, Selahattin x (Batuhan dk. 63 x), Abdullahi Ali Jama x (Mustafa dk. 87 ?), Bekir xx, Mehmet Emre xx (Süleyman dk. 87 ?), Hami xx, Yunus xx
Kahta 02 Spor: Onur xx, Muhammet Çoban x, Murat Şamil x (Ömer Faruk Canbirdi dk.46 x), Hakan x, Fatih x (İdris dk. 63 x), Muhammet Şiyar x (İsmail Palta dk. 75 x), Tunahan x (Furkan Karabatak dk.46 x), Oğulcan x, Emre Okur xx, Mehmet Berber x, Kerim xx
Goller: Arda Kürşat (dk. 28 pen.), Hami (dk. 39) (Karaman Belediyespor), Kerim (dk. 65), Emre Okur (dk. 85 pen.) (Kahta 02 Spor)
Sarı kartlar: Emrullah (Karaman Belediyespor), Fatih, Kerim (Kahta 02 Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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