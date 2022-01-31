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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami bahçesinde temizledikleri karlarla eskimo evi yaptılar

İHA

Cami bahçesinde temizledikleri karlarla eskimo evi yaptılar

Karaman’ın Ermenek ilçesinde namaz vaktini bekleyen cemaat, cami bahçesinde temizledikleri karlarla eskimo evi yaptı.
Ermenek ilçesinin Seyran Mahallesi sakinleri namaz kılmak için geldikleri camide imamın ricası üzerine cami etrafındaki karı temizlemeye başladı. Temizlenen kar aynı yerde birikince ortaya farklı bir fikir çıktı. Toplanan kar yığınını içine 3 kişinin rahatlıkla sığabileceği eskimo evine çeviren mahalle sakinleri, çocukluğumuza gittik, dediler.

“Babam sürprizim var dedi”
Babasının kendilerine sürpriz yaptığını söyleyen 9 yaşındaki Elif Balcı, "Babam sürprizim var diyerek bizi buraya getirdi. Sonra bu ev ile karşılaştık. Çok şaşırdık, çok da beğendik. Oturduk içinde, kartopu ile üzerini süsledik. İçine ışık koyduk ve sonra da oturduk" dedi.
Güzel bir görüntü olduğunu söyleyen Salim Balcı da, "Bugün namazdan sonra camimize geldik. Sonra camimizin avlusundaki karları temizlemek amacıyla, cemaatimiz ile birlikte buraya taşıdık. Biraz yığıldı bu şekilde, bir ev yapmaya uğraşalım dedik. Hocamızın da fikri oldu. Yardımlaştık, çocuklarla beraber, hocamızla beraber birlikte bu şekilde bir ev yaptık ve güzel oldu. Süsledik, camimizin önünde güzel bir görüntü meydana geldi. Çocuklar oynuyor, yarın diğer çocuklar da gelecek oynayacaklar. Bizim de hoşunuza gitti, biz de çocukluğumuza gittik. 56 senedir bu şekilde bir kar yağmamıştı. Bizim için de iyi oldu" diye konuştu.

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