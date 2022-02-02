Karaman'da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Karaman'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 8 kişiyi takibe aldı. Takibe alınan şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlendi. Ekiplerce belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 7’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, uyuşturucu maddeler ve reçeteye tabi 113 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişiyi yakalama çalışması başlatıldı.

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