Karaman'da taş ocağı işçilerinin servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen servis minibüsünde sürücü Mehmet Kızıltaş yaşamını yitirdi, 5 taş ocağı işçisi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, KaramanKarapınar kara yolu Çoğlu köyü kavşağında meydana geldi. Taş ocağına işçi taşıyan Mehmet Kızıltaş yönetimindeki 70 ED 102 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçiler Osman Erdal, Selman Önkol, İsa Sami Altıntaş, Mehmet Akın ve İlyas Sarman yaralandı. Sürücü Mehmet Kızıltaş ise sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 işçi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kızıltaş'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-02-03 12:09:55



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