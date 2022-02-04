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Karaman'dan Libya’ya elma ihracatı arttı Karaman’da bir şirket, Libya’ya 2 ay içerisinde 150 ton elma ihracatı gerçekleştirdi OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kapar: “Libya, Irak’tan sonra Türkiye için iyi pazar oldu” Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram: “İhracata giden elma yüz güldürüyor”

İHA

Karaman'dan Libya’ya elma ihracatı arttı Karaman’da bir şirket, Libya’ya 2 ay içerisinde 150 ton elma ihracatı gerçekleştirdi OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kapar: “Libya, Irak’tan sonra Türkiye için iyi pazar oldu” Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram: “İhracata giden elma yüz güldürüyor”

Karaman’dan Libya’ya elma ihracatı her geçen gün artarak devam ediyor.
Karaman’da bir şirket, 2 ay içerisinde Libya’ya 150 ton elma ihracatı gerçekleştirdi. Elma üretimi ile Türkiye’nin elma deposu kentlerinden birisi durumunda olan Karaman’da, soğuk hava depolarındaki elma kapasitesi şimdiden yüzde 50’ye kadar düştü. 200 bin ton soğuk hava depo kapasitesi bulunan Karaman’da yılda yaklaşık 500 bin ton elma üretimi gerçekleşiyor. Elma ihracatının artması ise en çok üreticisini ve depo işletmecilerini sevindiriyor.

“Libya, Irak’tan sonra Türkiye için iyi pazar oldu”
Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kapar, Libya’nın Irak’tan sonra Türkiye için iyi bir pazar olduğunu söyledi. İş adamı Kapar, Irak’tan sonra oluşan Libya pazarına şirket olarak bu yıl içinde 150 ton elma ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Elmanın hem üretimini, hem de depolamasını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ihracatımız yok denecek kadar az olan Libya’ya bu yıl ihracatımız arttı. Diğer soğuk hava depoları da bizim gibi ciddi anlamda Libya’ya elma ihracatı yapıyor. Libya, Irak’tan sonra Türkiye için iyi pazar oldu. İnşallah bunu da daha geliştirerek devam edeceğiz. Rusya ve Hindistan’dan sonra ilk kez Fas’a da Karaman’dan elma gönderdik. Şu anda bizim kendi depomuzda elma kapasitemiz yüzde 50’lerdedir. Geçtiğimiz yıllara bakınca çok iyi durumdayız. İç piyasanın da desteklemesiyle daha iyi olacak ve depolarımızdaki elma bitmiş olacak. Genel olarak bu yıl elmadan memnunuz. Sadece girdi maliyetlerimiz biraz yüksek. Soğuk hava depoları olarak da elektrik maliyetlerimiz fazladır“ dedi.

“İhracata giden elma yüz güldürüyor”
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ise bereketli bir kış mevsimi geçirdiklerini ve bunun da elma üreticileri gibi tüm hububat üreten çiftçileri sevindirdiğini söyledi. Bayram, hasattan sonra depolara koyulan elmanın hızla satıldığını belirterek, “Bu yıl depolardaki elmanın şuana kadar yüzde 50’sinin satıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Soğuk hava depolarımızın yaklaşık kapasitesi 200 bin tondur. Modern boylama makinelerimizin olduğu bir dönemde elmalarımızın güzel fiyata gittiği yönünde müstahsil ve depo işletmecilerimizden bilgiler alıyoruz. Karaman bu yıl elmada direkt olarak birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bunların içinde Libya da var. Kuzey Irak pazarından sonra Libya da bizim için iyi bir pazar oldu" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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