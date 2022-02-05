Karaman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Karaman’da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 70 AAT 970 plakalı Volkswagen marka hafif ticari ile 70 DS 985 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil kaza sonrası hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.