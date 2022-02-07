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Karaman’da, TURKOVAC aşısına büyük ilgi İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun: “TURKOVAC aşısını vurulmak için ilk gün 280 kişi randevu aldı”

İHA

Karaman’da, TURKOVAC aşısına büyük ilgi İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun: “TURKOVAC aşısını vurulmak için ilk gün 280 kişi randevu aldı”

Karaman’da bugün itibarıyla vurulmaya başlanılan TURKOVAC aşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevularını alan vatandaşlar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğine gelerek aşılarını oldu. Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz ile birlikte Aşı Polikliniğine gelerek aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

“TURKOVAC aşısını vurulmak için ilk gün 280 kişi randevu aldı”
Aşı Polikliniğinde devam eden aşı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, “TURKOVAC aşısına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kurşun, 2020 yılı Mart ayından bu yana ülkeyi etkisi altına alan olan Covid19 hastalığının seyri Omicron varyantı ile birlikte oldukça hızlanmış olup, yapılan aşılama çalışmaları sayesinde ise ölüm hızı ve hastane yatışlarının azaldığının gözlendiğini kaydetti. Kurşun, “İlimizde aşılanma oranının artmasıyla vaka ve hastaneye yatış oranlarının da en aza indirgendiğini görüyoruz. Bu şekilde devam etmesi için tüm vatandaşlarımızın aşıya duyarlılık göstermesi gerekiyor. Sinovac ve Biontek ile başlayan aşılama çalışmalarımıza, bugünden itibaren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz ay Korona virüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamasında bilimsel verilerini paylaştığı, Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC ile devam edeceğiz. TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS üzerinden randevu alarak, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabileceklerdir. TURKOVAC aşısı hiç aşı olmamış kişilere 1. doz olarak, herhangi bir korona virüs aşısı ile 2 doz aşılanmış kişilere ise hatırlatma dozu olarak uygulanacaktır. TURKOVAC aşısı şuan sadece 18 yaş üzeri vatandaşlarımıza uygulanacaktır. Milletimizi salgına karşı en etkili koruma gayretlerimizin bir sembolü olan yüzde 100 yerli ve Milli TURKOVAC aşımızın gelişim aşamasında emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve tüm sağlık çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. Bu salgından en kısa zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.
Karaman’a şuanda bin 500 TURKOVAC aşısının geldiğini de belirten Kurşun, "Aşının devamı ileriki günlerde gelmeye devan edecek ve bir eksikliğimiz olmayacak. Aşı şuanda sadece Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vuruluyor. Zaman içerisinde tüm sağlık kurumlarımızda vurulmaya başlanılacak. Bugün ilk gün olmasına rağmen ilginin çok iyi olduğunu görüyoruz. Baktığımız da aşı için alınan randevuların yüzde 26’sı hiç aşı olmamış kişilerden oluşmaktadır. Bu da haliyle bizi sevindirmektedir. Karaman’da daha hiç aşı olmayan kesim yüzde 17’ler dedir. TURKOVAC ile bu oranı iyice azaltacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.
Milli ve yerli olduğu için aşı olmaya geldiklerini söyleyen vatandaşlar ise herkesi TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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