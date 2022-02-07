Eski kayınpederini kardeşiyle birlikte dövüp bıçakladı 



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Ahmet G. (65), yolda yürürken karşılaştığı eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. tarafından dövülüp, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G., yolda yürüdüğü sırada eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. ile karşılaştı. Aralarından çıkan tartışmanın büyümesiyle Akif Y. ve Halit Y., Ahmet G.'yi dövüp, sol bacağından da bıçakla yaraladı. Ahmet G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Akif Y. ve kardeşi Halit Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-02-07 16:39:55



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