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Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi

DHA

Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da fırtına nedeniyle 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 30'a yakın ağaç devrildi.  
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hamidiye Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı  18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Onlarca metre uçan çatı yola düştü. Olay sırasında yoldan geçen araç ya da yayanın bulunmaması olası bir felaketi önledi. Polis, öğrenci yurdunun çevresindeki yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı. 
Öte yandan KaramanKonya yolu ile şehir merkezinde 30 yakın ağaç devrildi. Ekipler uçan çatı ile devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.   DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-02-09 00:04:10

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