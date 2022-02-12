Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni sezonda U14 liginde mücadele edecek olan İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcuları için düzenlenen malzeme yardım programına katıldı.

Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni sezonda U14 liginde mücadele edecek olan İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcuları için düzenlenen malzeme yardım programına katıldı.
Programda genç sporcularla bir süre sohbet eden Vali Işık, beraberindeki heyet ile birlikte il özel idaresinin destekleriyle hazırlanan malzemeleri U14 takımında mücadele eden futbolculara dağıttı. Daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, spor kulübünün çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirme yaptı. Futbol sahasında U14 takımının antrenmanlarını takip ederek sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir süre sohbet eden ve takımın kalecisine penaltı atışı yapan Vali Işık, toplu fotoğraf çekiminin ardından 20212022 sezonu için yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara başarılar diledi.
İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleşen programa Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, genel meclis üyeleri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan çocuk 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Kazada yaralandıktan sonra 27 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki Fatih Ege, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan çocuk 27 günlük yaşam mücadelesini ...
Kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı; araçtaki oğlu 27 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı; araçtaki oğlu ...
KMÜ’de 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı değerlendirme toplantısı yapıldı Rektör Namık Ak: “2021 yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi açısından verimli geçen bir yıl oldu”
YEREL HABERLER KMÜ’de 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı değerlendirme ...
Karaman’da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü
YEREL HABERLER Karaman’da karın ağırlığına dayanamayan ağılının ...
Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Işık, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.