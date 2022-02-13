TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Elazığspor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Elezığspor’u 10 yenerek puanını 25’e yükseltti.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Berkay Salman xx, Cihad Buyurgan xx,

Karaman Belediyespor: Kemal Mert xx, Batuhan xx, Arda Kürşat x (Muhammed Ebrar dk. 56 x), Ömer Faruk xx, Emirhan xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes xxx (Mustafa dk. 88 ?), Burak xx, Süleyman xx, Bekir xx, Hami xx (Ahmet Fatih dk. 83 ?),

Elazığspor: Hakan x, Yiğitcan x, Mesut x (Fırat (dk. 63 x), Ahmet Ertuğrul x (Yağızcan dk. 63 x), Cafer x (Yüksel dk. 46 x), Ömer Faruk x, Emre x, Muhammet Ensar x, İzzet xx (Muhammed Düzgüner dk. 79 x), Muhammet Çelik x (Hasan Ekici dk. 52 x), Hakkı İsmet x

Gol: Selahattin Enes (dk. 62) (Karaman Belediyespor)

Kırmızı kart: Ömer Faruk (dk. 70) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Batuhan, Selahattin Enes, Ahmet Fatih (Karaman Belediyespor), Ahmet Ertuğrul, (Elazığspor)

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