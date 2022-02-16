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KMÜ'de cost projesi ile fermente gıdalar incelenecek

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, 'COST Action CA20128' adlı projede çalışma grubu lideri olarak görev almaya hak kazandı.

KMÜ'de cost projesi ile fermente gıdalar incelenecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, 'COST Action CA20128' adlı projede çalışma grubu lideri olarak görev almaya hak kazandı.
Avrupa Birliği COST (Bilim ve Teknoloji İşbirliği) aksiyon projelerinden biri olan COST Action CA20128 adlı projede çalışma grubu lideri olarak görev alan Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, projenin fermente gıdaların sağlık üzerine olan fayda ve risklerinin değerlendirilmesini kapsadığını belirterek, "Avrupa Gıda Güvenliği Birimi (EFSA) ile koordineli çalışılarak fermente gıdaların mevzuatının oluşturulmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında fermente gıdalar ile ilgili bir dizi araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapılacak" dedi.
Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, projede görev almasının ardından KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Sulhattin Yaşar’dan proje hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, kendisini tebrik ederek proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kolaylıklar diledi.

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