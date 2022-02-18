Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi

İHA

Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi

Karaman Belediyesi Meclisi su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.
Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanan su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, “13 Şubat 2022 tarihinde 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Türkiye genelinde alınan bu karar belediyemizce de uygulanmaya başlanmıştır” denildi.
"Karaman Türkiye’nin en ucuz su kullanan illerinden birisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin su tarifelerinde indirim yapılması talimatı ve çağrısı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ek olarak bir sonraki Belediye Meclisinde su tarifelerinde ek bir indirim kararı daha alınacağını söyleyen belediye yetkilileri, Karaman’ın su kullanım ücretinde Türkiye’nin en ucuz fiyatlandırılmasının yapıldığını ve yaklaşık 3 yıldır suya zam yapılmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Karaman’da 50’nin üzerinde suç kaydı bulunan şüphelinin gündüzleri görme engelli gibi davranarak dilencilik, geceleri de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli ...
KMÜ'de cost projesi ile fermente gıdalar incelenecek
YEREL HABERLER KMÜ'de cost projesi ile fermente gıdalar incelenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.