Karaman’da eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu

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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştiren TOKİ Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için kullanılmayan sıraları, elma sandıklarını, lastikleri geri dönüşüme kazandırarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanılmayan tahta sıralar, lastikler ve elma sandıkları dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye ve kitap okuma setleri üretildi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile TOKİ Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir program ile "Sıfır Atık Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Geri dönüşüm kültürünü öğrencilere kazandırmak amacıyla oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Işık, kütüphanenin yapım aşamasına ilişkin Okul Müdürü Akif Veli Külcü’den bilgiler aldı. Açılış sonrası öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Işık, bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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