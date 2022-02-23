Otomobili takla attı, kendisi gibi yaralanan eşini sordu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan Karadağ (31) ve eşi Fatma Karadağ (27) yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Erhan Karadağ, "Eşim nerede? Eşimin yanına gitmek istiyorum'' dedi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaman-Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Karaman'dan Ereğli'ye giden Erhan Karadağ yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü Erhan Karadağ ile eşi Fatma Karadağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Erhan Karadağ, ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, sağlık görevlisine ''Eşim nerede? Ben eşimin yanına gitmek istiyorum'' dedi.

Sağlık görevlisi ise uygun olmayacağını belirtip, Karadağ'ı tedavi olacağı bölüme aldı.

Fatma Karadağ'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-02-23 14:26:18



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