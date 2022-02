Erbakan: Türkiye'nin Montrö'ye istisnasız uyması son derece önemlidir

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili ''Türkiye'nin, bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları hem NATO nezdinde hem de Rusya nezdinde atması lazım. Montrö Sözleşmesi'ne de istisnasız bir şekilde uyması ve buna hiçbir istisna olmadan uyacağını da açıkça deklare etmesi son derece önemlidir'' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da partisinin İl Başkanlığı'nın 2'nci olağan kongresine katıldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede partililerine seslenen Erbakan, partisinin çalışmalarını anlattı. Erbakan, kongre çıkışında da gazetecilerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Rusya'nın harekatını haklı bulmadıklarını ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

''Rusya ila Ukrayna arasındaki kriz son derece ciddi bir olay. Bölgemiz açısından, dünya barışı açısından çok ciddi bir tehdit. Rusya'nın bu hareketini tabii ki haklı görmüyoruz; ama buraya, bugüne gelene kadar Amerika da Rusya'yı kıskaca almak ve kuşatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hem Gürcistan'da hem Ukrayna'da hem Orta Asya'da hem de Ermenistan üzerinde etkili olabilmek için adımlar attı. Turuncu devrimler, kadife devrimler. Saakaşvili'nin Amerika'da özel olarak yetiştirilip, Gürcistan'ın başına getirilmesi ve Gürcistan'ın, NATO tatbikatlarına dahil edilmesi arkasından da Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilip, Ukrayna'da Odessa limanını bir NATO üssü olarak kullanılması amacı ve Ukrayna'ya yerleştirilebilecek olan orta menzilli füzelerle Moskova'nın doğrudan hedef haline gelmesi. Tabii Rusya'da bu çemberi kırabilmek için kuşatmayı kırabilmek için böyle bir adım attı.''

'RUSYA'NIN ELİNDE DOĞAL GAZ SİLAHI VAR'

Erbakan, Rusya'nın doğal gaz enerjisine sahip olduğunu belirterek, ''Rusya'nın elinde ayrıca çok ciddi bir doğal gaz silahı da var. Avrupa Birliği, ekonomik yaptırımlar uyguluyor; ama Rusya eğer bu doğal gaz kozunu kullanmak isterse, Avrupa Birliği'nin uzun süre direnmesi de dayanması da mümkün olmaz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GEREKLİ ADIMLARI ATMASI LAZIM'

Türkiye'nin de gerekli adımları atması gerektiğini ifade eden Erbakan, ''Bu noktada tabii ki Türkiye'nin bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları hem NATO nezdinde hem de Rusya nezdinde atması lazım. Montrö Sözleşmesi'ne de istisnasız bir şekilde uyması ve buna hiçbir istisna olmadan uyacağını da açıkça deklare etmesi son derece önemlidir. Keşke bu noktada biz şu an da döviz sıkıntısı içinde olan bir ülke olmasaydık, çok ciddi, çok ağır bir dış borç ihtiyacı içinde olan bir ülke olmasaydık, sanayi alanında, savunma sanayi alanında, ileri teknoloji alanında tamamen kendine yeten dışa bağımlı olmayan bir ülke olsaydık. O zaman tabii ki sözümüz çok daha etkili olurdu. Hele bir de D60 projesi gerçekleşip de 57 Müslüman ülkenin öncüsü olan, 2 milyarlık İslam alemini arkasına almış bir Türkiye olsaydık, bu arabuluculuk konusunda, diplomatik girişimler noktasında çok daha etkili olabilirdik. Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi temennimizdir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-02-25 18:49:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.