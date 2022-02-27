TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Batman Petrol Spor: 3

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Karaman Belediyespor, konuk ettiği lider Batman Petrol Spor'a 30 mağlup oldu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Uğur Çakmak xx, Cem Mustafa Akpınar xx,
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x, Arda Kürşat x (Selehattin Enes dk. 46 x), Ömer Faruk x, Emirhan x, Ahmet Karaman x, Burak Gürler xx (İsmail Hasan dk. 86 ?), Süleyman x (Muhammed Ebrar dk. 74 ?), Bekir x, Hami x (Mehmet Emre dk. 63 x), Yunus x (Abdullahi Ali Jama dk. 63 x),
Batman Petrol Spor: Cihan xx, Abdulsamet xx, Erdi xx, Okan xx (Orhan dk. 74 x), Aykut xxx, Hasan x (Ali Kemal dk. 46 x), Akın xx, Ömercan xx, Samet Aydın xx (Enes dk. 74 x), Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Serdar Aslan dk. 80 ?), İlyas xx (Hüseyin dk. 88 ?),
Gol: Aykut (dk. 11, 51 ve 72) (Batman Petrol Spor A.Ş)
Sarı kartlar: Yunus, (Karaman Belediyespor), Samet, İlyas, (Batman Petrol Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.