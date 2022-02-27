TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Batman Petrol Spor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Karaman Belediyespor, konuk ettiği lider Batman Petrol Spor'a 30 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Uğur Çakmak xx, Cem Mustafa Akpınar xx,

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x, Arda Kürşat x (Selehattin Enes dk. 46 x), Ömer Faruk x, Emirhan x, Ahmet Karaman x, Burak Gürler xx (İsmail Hasan dk. 86 ?), Süleyman x (Muhammed Ebrar dk. 74 ?), Bekir x, Hami x (Mehmet Emre dk. 63 x), Yunus x (Abdullahi Ali Jama dk. 63 x),

Batman Petrol Spor: Cihan xx, Abdulsamet xx, Erdi xx, Okan xx (Orhan dk. 74 x), Aykut xxx, Hasan x (Ali Kemal dk. 46 x), Akın xx, Ömercan xx, Samet Aydın xx (Enes dk. 74 x), Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Serdar Aslan dk. 80 ?), İlyas xx (Hüseyin dk. 88 ?),

Gol: Aykut (dk. 11, 51 ve 72) (Batman Petrol Spor A.Ş)

Sarı kartlar: Yunus, (Karaman Belediyespor), Samet, İlyas, (Batman Petrol Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.