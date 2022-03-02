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İş vaadiyle 85 kişiyi dolandıran örgüte operasyon: 15 gözaltı Karaman merkezli İstanbul ve İzmir illerinde telefonla aradıkları vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran 15 kişi gözaltına alındı

İHA

İş vaadiyle 85 kişiyi dolandıran örgüte operasyon: 15 gözaltı Karaman merkezli İstanbul ve İzmir illerinde telefonla aradıkları vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran 15 kişi gözaltına alındı

Karaman merkezli İstanbul ve İzmir illerinde iş bulma vaadiyle 85 kişiyi telefonla dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan bazı vatandaşların İstanbul ve İzmir'den telefonla aranıp iş bulma vaadiyle dolandırılması üzerine Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin izine ulaştı. Telefonla aradıkları vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran suç örgütünün, faaliyetlerini İstanbul ve İzmir'den farklı farklı adreslerde bulunan dolandırıcılık ofislerinden yürüttüğü tespit edildi. Suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin telefonla aradıkları vatandaşlara iş temin ederek para kazanmaları vaadiyle vermiş oldukları banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırmalarını talep ettikleri ve bu yolla 85 kişi dolandırdıkları belirlendi.

250 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi
Yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 250 polisin katılımıyla Karaman, İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüt üyelerinin dolandırıcılık olaylarında kullandığı bilgisayar, cep telefonu, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları, banka kartları, ve USB bellek gibi çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği tespit edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınarak Karaman'ın Ermenek ilçesine getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli dolandırıcılık, şantaj" suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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