Karaman’da 52 bin kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da 52 bin kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı

İHA

Karaman’da 52 bin kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı

Karaman’da 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karaman Fen Lisesi’nde gerçekleşen ve il protokolünün de katıldığı tatbikat sonrası jandarma arama kurtarma köpekleri de gösteri yaptı. 17 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye genelinde okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’da katıldı. İlk sirenle sınıfta "çökkapantutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde çıkarak boş alanda toplandı. Burada bir konuşma yapan AFAD Karaman İl Müdürü Şerife Han, il genelinde 314 okulda aynı anda tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.
Tatbikata toplam 52 bin 208 kişinin katıldığını aktaran Han, “Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolüyle ilgili valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız koordinasyonunda tüm illerde olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak deprem anı ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. İlimizde 314 okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarımızda 221 Milli Eğitim personelimiz 3 bin 860 öğretmenimiz, 49 bin 127 öğrencimiz olmak üzere toplam 52 bin 208 kişinin katılımı ile deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi” diye konuştu.
Tatbikat, İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma köpeklerinin yaptığı gösteri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını yuttu Karaman’ın Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde oluşan dev obruk, 50’nin üzerinde elma ağacını yutarken, vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Karaman’da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını ...
Karaman'da jigololuk vaadiyle dolandırıcılığa 11 tutuklama
YEREL HABERLER Karaman'da jigololuk vaadiyle dolandırıcılığa 11 ...
İş vaadiyle 85 kişiyi dolandıran örgüte operasyon: 15 gözaltı Karaman merkezli İstanbul ve İzmir illerinde telefonla aradıkları vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İş vaadiyle 85 kişiyi dolandıran örgüte operasyon: 15 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.