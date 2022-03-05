Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Karaman’da evin önünde park halindeyken çalınan elektrikli bisiklet, 1 gün sonra yol kenarına terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlık olayı, Sakabaşı Mahallesi 871. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne koyduğu elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalınan elektrikli bisikleti bulabilmek için çalışma başlattı. Yol kenarında terk edilmiş halde bir elektrikli bisiklet bulunduğu ihbarı üzerine adrese giden ekipler bisikletin 1 gün önce çalınan elektrikli bisiklet olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi aküsü çalınan bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis, elektrikli bisiklet sahibine teslim ederken, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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