Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

İHA

Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Karaman’da evin önünde park halindeyken çalınan elektrikli bisiklet, 1 gün sonra yol kenarına terk edilmiş halde bulundu.
Hırsızlık olayı, Sakabaşı Mahallesi 871. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne koyduğu elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalınan elektrikli bisikleti bulabilmek için çalışma başlattı. Yol kenarında terk edilmiş halde bir elektrikli bisiklet bulunduğu ihbarı üzerine adrese giden ekipler bisikletin 1 gün önce çalınan elektrikli bisiklet olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi aküsü çalınan bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis, elektrikli bisiklet sahibine teslim ederken, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da telefon kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da telefon kablolarını çalan 2 kişi ...
Karaman’da 52 bin kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman’da 52 bin kişinin katılımı ile deprem ...
Karaman’da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını yuttu Karaman’ın Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde oluşan dev obruk, 50’nin üzerinde elma ağacını yutarken, vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Karaman’da oluşan dev obruk, elma ağaçlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.