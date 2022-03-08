Karaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

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Karaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Parkı’nda başladı. Buradaki töre, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın eşi Münise Işık ile çok sayıda kadın katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okuyan kadınlar, dağıtılan karanfil ve ellerindeki renkli balonlarla topluca İsmet Paşa Caddesi üzerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Buradaki program kadınların ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmasıyla son buldu. Kutlamalar Piri Reis Kültür Merkezi’nde panel ve müzik dinletisi ile devam etti.

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