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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da ilk kez laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı

İHA

Karaman'da ilk kez laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ve safra kesesi taşı ameliyatı gerçekleştirildi.
Karaman'da rahatsızlığı nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 68 yaşındaki hasta H.D., Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yıldıray Kuruçay tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerinde kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan H.D.'nin ameliyatına karar verildi. Op. Dr. Yıldıray Kuruçay ve Op. Dr. Mehmethan Cihan tarafından gerekli tüm tetkikleri yapılan hasta ameliyata alındı. Kentte ilk kez laparoskopik yöntem ile yapılan ameliyat sonrası hasta, iyileşme sürecini atlatarak sağlığına kavuştu.
Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Yıldıray Kuruçay, Karaman’da ilk defa laparoskopik yöntemle ile bağırsak kanseri ve safra kesesi taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini ve ameliyatın başarılı geçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Op. Dr. Kuruçay, "Hastamız şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hastayı yatırdık. Gerekli tetkik ve teşhisleri yaptık. Hastamızı değerlendirdik. Hastanın ameliyatını Ostomi denilen barsak geçici olarak dışarı alınmadan minimal invaziv yöntemle kamerayla 4 adet 1 cm kesiyle kalın barsak kanser ameliyatı laparoskopik yöntemle başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı hayırlısı ile taburcu ettik. Hastanemizde kapalı kalın bağırsak kanseri ameliyatı ilk defa yapıldı. Hastamızı başarı ile ameliyat etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz ise, "Gelişen teknolojiyle birlikte artık cerrahi operasyonların önemli bir bölümü laparoskopi yani kapalı teknikle yapılabiliyor. Bu ameliyatlar büyük kesi olmadan, uygun vakalarda kalın bağırsak hatta pankreas kanseri cerrahisi gibi çok zor ameliyatlarda bile başarılı sonuçlar veriyor. Hastanede kalış süresinin kısa olması, çabuk iyileşme ve hastaların daha kısa sürede günlük aktivitelerine dönebilmesine olanak sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Açık ve kapalı ameliyat arasındaki farklar
Geçmişte kalın bağırsak kanseri ameliyatlarında kişinin karın bölgesinde 4050 cm’lik kesiler açılıyordu. Kişinin duyduğu acı daha fazla oluyor, hastanede kalma süresi uzun oluyordu. Günlük yaşama dönmek daha fazla zaman alıyordu. Komplikasyon oranı da daha fazla olan açık cerrahide, hastaların yaklaşık yüzde 10’unun ileriki yıllarda ameliyat yeri fıtığı ve yapışıklığa bağlı bağırsak tıkanıklığı nedeniyle tekrar ameliyat edilmesi gerekiyordu. Oysa bugün, laparoskopik cerrahi, tek port (tek delikten) cerrahi ve robotik cerrahi gibi kapalı yöntemler karında açılan 23 cm’lik küçük kesilerle yapılıyor. Hastanede yatış süresini belirgin şekilde azaltan kapalı yöntemler sayesinde kişiler çok daha az ağrı duyuyor ve ameliyat sonrası kısa sürede normal yaşantılarına dönebiliyor. Estetik görüntü çok iyi olduğu gibi ameliyatlardan sonra fıtık ve bağırsak tıkanıklığı gibi sorunlara da çok nadiren rastlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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