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Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı Karaman Belediyesi bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı

İHA

Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı Karaman Belediyesi bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı

Kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle 24 saattir ağır tonajlı araçlara kapalı olan KaramanMersin Karayolunun Sertavul Geçidi öğle saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Karaman Belediyesi ise yolun açılmasını bekleyen tır sürücülerine kumanya ve meyve suyu dağıttı.
Karaman’da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tip hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar fırtınası nedeniyle kapalı olan KaramanKonya yolunun dün öğle saatlerinde açılmasının ardından bugün de KaramanMersin yolu ağır tonajlı araçlara yeniden açıldı. Bekleme yapan tırlar Karaman çıkışında uzun kuyruk oluşturdu. Araçlarında bekleyen tır şoförleri, yolun kar fırtınası nedeniyle kapalı olduğunu ve 24 saattir burada beklediklerini söyledi. Çanakkale’den aldıkları demirleri Mersin’de yapımı devam eden nükleer santrale götürdüklerini ifade eden sürücüler, 4 gündür yollarda olduklarını belirttiler. Karaman Belediyesi de yolun kapalı olması nedeniyle bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekiplerinin yolu açtığı bilgisinin gelmesi üzerine polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin verdi. Tırlar bekleme yaptıkları alandan peş peşe yollarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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