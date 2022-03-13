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(Düzeltme) Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı vaziyette bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

İHA

(Düzeltme) Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı vaziyette bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen genç hemşire, kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen M.E.K, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar’ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Genç kadın ve bebeğinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Sevinç Günenç Karapınar’ın Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı belirtildi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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