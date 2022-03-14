Garajda çıkan yangında hafif ticari araç, traktör ve 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi

Karaman’ın Kılbasan köyünde bir evin bitişiğinde bulunan garajda çıkan yangında, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet traktör ve 4 adet motosiklet ile tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.30 sıralarında Kılbasan köyünde Veyis D.’ye ait olduğu öğrenilen evin bitişiğindeki garajda bir anda yangın çıktı. Garajın yandığını gören köy halkı yangına müdahale ederken, itfaiyeden de yardım istendi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptığı 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında garajda bulunan hafif ticari araç, traktör, 4 adet motosiklet ile tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 600 bin liraya yakın zararın oluştuğu yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, oda yönetim kurulu üyeleri ile birlikte garajı yanan çiftçi Veyis D.’yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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