Karaman'ın Ermenek ilçesinde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, “Kur’an Ziyafeti” programı düzenledi.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü nedeniyle Ermenek Müftülüğü tarafından Hazreti Hamza ve Ahmet Nezahat Keleşoğlu Camisi’nde düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dünya Kur'an okuma birincisi Muhammet Şevki Cemal, Kur'anı Kerim tilavetinde bulundu. Türkiye Ezanı Güzel Okuma birincisi Mehmet Erarabacı ise Ezan ve salâ okudu. Program, Ermenek Müftülüğünden emekli olan imamlara teşekkür belgelerinin verilmesi ve İlçe Müftüsü Abdullah Özmen'in dua yapması ile sona erdi.

“Daha kapsamlı, daha güzel programlar yapmaya çalışacağız”
Ermenek İlçe Müftüsü Abdullah Özmen, "Müftülüğümüzce düzenlenen programımıza iştirak eden iki önemli misafirimiz var. Birisi Dünya Kur’anı Kerimi okuma birincisi Muhammed Şevki Cemal, diğer ise Ezanı Güzel Okuma birincisi Mehmet Erarabacı. İlçemiz Ermenek için çok faydalı bir program oldu. Soğuk havaya rağmen geniş bir katılım oldu. Bu tür programların daha fazla yapılması gerektiği fikrindeyim. Başta Ramazanı Şerif ayı olmak üzere, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı, daha güzel programlar yapmaya çalışacağız. Bu programa katılan değerli iki misafirimize ve Ahmet Nezahat Keleşoğlu ve Hz. Hamza Camimizi dolduran cemaatimize, özellikle programı organize eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Garajda çıkan yangında hafif ticari araç, traktör ve 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Garajda çıkan yangında hafif ticari araç, traktör ve ...
Hayatını kaybeden genç hemşire karnındaki bebeğiyle defnedildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden genç hemşire karnındaki bebeğiyle ...
(Düzeltme) Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı vaziyette bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.