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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de beyaz önlük giyme töreni

İHA

KMÜ’de beyaz önlük giyme töreni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Tıp Fakültesi öğrencisi Cansu Güneş, Baki Eren Erdoğan ve Nigar Ebrar Coşkun'un günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları açış konuşmaları ile devam etti.

"Genç tıbbiyeliler bizim yarınımızı teslim edeceğimiz kimselerdir"
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş 14 Mart Tıp Bayramının kurumsallaşmasının üzerinden 195 yıl geçtiğini belirterek, "Beyaz önlük, ilk mutluluk günüdür. Genç tıbbiyeliler bizim yarınımızı teslim edeceğimiz kimselerdir. Bizler onlara güzel örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tıp mesleğinde beyazın önemi başkadır. Tıp mesleği ihmali, cahilliği tembelliği kabul etmez ve kendini beyaz gibi hemen belli eder. Bu meslek gündüz hülyanız gece ise rüyanız olacak. Genç tıbbiyeli arkadaşlarım sizlere yüksek bilgili, becerili ve başarılı bir yol diliyorum" dedi.

"14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum"
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ise, "İnsanların varoluşundan itibaren sağlıklı bir yaşam için zaruri olan tedavi yöntemleri ile günden güne gelişen tıp bilimleri, günümüz koşulları ile birlikte teknolojik yeniliklerle beraber çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Burada unutulmaması gereken teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin hekimlerimiz olmadan, onların bu alana sunacakları bilgi, beceri ve tecrübeleri olmadan tıp alanındaki gelişmeler eksik kalacaktır. Bu anlamda sağlık alanına yapılacak yatırımlar ve özellikle de yeni hekimlerimizin yetiştirilmesi konusunda yapılacak fedakârlıklar büyük bir önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.
Törenin sonunda KMÜ’lü genç tıbbiyelilere beyaz önlüklerini Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş ve tıp fakültesi öğretim üyeleri giydirdi. Öğrenciler bu sırada katılımcılar ve aileleri tarafından büyük alkış aldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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