Karaman’da devlet övünç madalyası ve beratı alan şehit yakını ve gaziler için tören düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, “Takdim edeceğimiz bu madalyalar vatan sevgisinin en yüce nişanesidir" dedi.

Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler ve davetliler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit ve gazilerin kısa biyografilerinin okunmasının ardından bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, böyle anlamlı bir törende bir araya gelmekten büyük bir gurur ve şeref duyduklarını söyledi. Vali Işık, "Ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir adına babası Musa Demir, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Veli İncedalcı, Gazi Jandarma Maliye Astsubay Üstçavuş Ahmet Tezcan ve Gazi Jandarma Maliye Astsubay Serkan Aydın’ı devlet övünç madalyası ile onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına onlara takdim edeceğimiz bu madalyalar vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Hayatının tüm zorluklarına ve bu vatana el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır. Bu vesileyle şehitlerimize “Ruhlarınız şad, mekanınız Cennet olsun” diyerek, gazilikle şereflenen ve daha sonra ebedi âleme intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Vali Işık, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir adına babası Musa Demir ile gazilere verdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, tören sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekinilirken, gazi Astsubay Üstçavuş Ahmet Tezcan’ın 50 günlük İnci Mira isimli kız bebeğini kucağına alarak sevdi.

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