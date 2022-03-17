Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İ.H.M., C.B., İ.K., N.G., H.D. ve V.K.'nin uyuşturucu ticari yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen İ.H.M., C.B., İ.K. ve N.G., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. H.D. ve V.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-03-17 14:27:19



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