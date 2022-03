Ermenek’e 500 kişilik spor salonu ile kayak sporları eğitim tesisi

Karaman’ın Ermenek ilçesine 500 kişilik spor salonu ile Bozdağ kayak merkezine kayak sporları eğitim tesisi kurulacak.

Spor tesislerinin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Ermenek Gençlik ve Spor Müdürü Tayyar Kılıçkıran, "Taşeli bölgesinin iklimsel yapısı nedeni ile yaşam ortalaması Türkiye genelinin üzerindedir. Bunun nedeni havanın temiz, bol oksijenli olması ve doğal beslenmedir. Gençlerimizin beden yapısı sportif aktivitelere oldukça yatkın, güçlü ve sağlıklıdırlar. Yeni yapılacak spor salonumuzda başta güreş, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, boks, tekvando, muaythai, atletizm, dağcılık olmak üzere birçok alanda sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kayak merkezi kayak sporları eğitim tesisimizde, gerek misafirlerimiz gerek sportif anlamda kayak sporcularımızın eğitimlerini vereceğiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tesislerimizi tamamladığımızda inşallah bölgemizi ve ülkemizi temsil eden sporcularımızı yetiştireceğiz" dedi.



“İlçemiz için hayalimiz hep daha fazlası”

İlçede eksikliği hissedilen kapalı sor salonunun ihalesinin yakın zamanda yapılacağın belirten AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş ise, "Devletimizin yatırımları ile ilçemiz her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Değirmenlik Mahallesi Fikret Ünlü Caddesinde 250 kişilik olarak yapılması planlanan spor salonu, girişimlerimiz sonucunda kapasitesi 500 kişilik olarak yeniden planlanmıştır. Çift tribünlü olarak yapılacak olan salon, iller arası spor müsabakalarında ev sahipliği yapabilecek. İhalesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan spor salonu için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Soğuk hava koşullarının spora engel olmadığı, halkımızın her koşulda spor yapabildiği bir alan olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, kış aylarında tercih edilmeye başlayan ve geçtiğimiz günlerde kar festivaline ev sahipliği yapan Bozdağ kayak merkezine sosyal tesis kazandırmanın müjdesini paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ulaşım dahil birçok düzenlemenin ve ekipman desteğinin alınmasını sağladığımız Bozdağ Kayak merkezinde halkımıza her zaman daha kaliteli hizmet sunulmasını hedefledik. Nitekim yaptığımız çalışmalar ile Bozdağ kayak merkezi kış aylarında bölgemizde kayak turizmi için tercih edilmeye başladı. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldırdığımız Eğitim Tesisinin ihalesinin 31 Mart’ta yapılacağı müjdesini Ermenekli hemşerilerimle paylaşmanın mutluluğunu belirtmek istiyorum. Yapılacak olan tesisin içinde dinlenme salonu, eğitim salonu ve kayak malzeme odası yer alacaktır. Bu vesilesiyle Bozdağ Kayak Merkezini en başından itibaren sahiplenen ve özellikle bir tesis kazandırılması için söz veren Cumhurbaşkanımızın Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar, başta olmak üzere destek olan herkese ilçemiz halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

