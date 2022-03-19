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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık: “Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır”

İHA

Vali Işık: “Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerine Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Şahin Mavi’nin ailesi ile başlayan Vali Işık, daha sonra 2018 tarihinde görev başında iken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şehit polis memuru Fevzi Ünüvar’ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbet eden Işık, “Al yıldızlı bayrağımızın rengini aldığı tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlere Vali Mehmet Alpaslan Işık’ı eşi Munise Işık ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün katıldı.
Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle polis evinde bir araya geldi. Vali Işık burada yaptığı konuşmada, Aziz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bekası için bu kutlu yolda canlarını veren şehitlerimizin milletimizin gönlünde farklı bir yeri var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Biz devlet olarak sizlerin emrindeyiz. Her zaman en ufak bir şeyde dahi kapımız 24 saat sizlere açık" ifadelerini kullandı.

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