KMÜ Rektörü Ak: “Nevruz baharın gelişini müjdeleyen bir gün”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından '21 Mart Nevruz Bayramı' dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan çarşıda düzenlenen programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın açış konuşmasıyla devam etti.

Nevruzun baharın gelişini müjdeleyen bir gün olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Bu yıl ülkemizde ve özellikle tarımsal faaliyetlerin büyük bir önem taşıdığı bölgemizde çok şükür yağış anlamında bereketli bir yıl oldu ve şimdi bu bereketli yağışların ardından baharı karşılıyoruz. İnsanlar için durağanlıktan sıyrılarak neşeyi, dirilişi ve canlanmayı ifade eden Nevruz’un bölgemiz ve ülkemiz için de bolluk ve bereket getirmesi en büyük temennimizdir. Başta üniversitemiz personeli ve Karamanlı hemşerilerimiz olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın açış konuşmasının ardından kutlama programı mehter takımının konseri ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Üniversite personeli ve öğrenciler KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayarak yüzyıllardır süren bir geleneği yerine getirdi. Program, Nevruz Bayramı kapsamında gelenekleşen örs üzerinde çekiç ile demir dövme, yumurta tokuşturma ve ok atma faaliyetleri ile sürdü. Programın ardından kutlamalara katılan üniversite personeli ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

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