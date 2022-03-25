Karaman’da Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın ikinci etap çalışmaları başladı

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Karaman Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilk etabını tamamladığı Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın ikinci etap çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, 28 bin 300 metrekare alanda gerçekleştirilen ve ilk etap çalışmaları tamamlanan parkın vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın ikinci etap çalışmaları çerçevesinde 3 büyük futbol takımının ve Karaman Futbol Kulübü’nün taraftar meydanı yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında, taraftar meydanlarının yanı sıra, park içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma alanları ve modern su havuzları yer alacak" denildi. Parkın ikinci etap çalışmalarının ise kısa zaman içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

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