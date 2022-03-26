Valizle 5 bin 600 uyuşturucu hap taşıyan şüpheliler otogarda yakalandı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN (DHA), KARAMAN'a şehirler arası yolcu otobüsüyle, valiz içinde 5 bin 600 adet uyuşturucu hap getiren 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi timleri Hakan K. ve Sinan Y.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. İstanbul'dan 1 valize doldurulan haplarla şehirler arası yolcu otobüsüne binen Hakan K. ve Sinan Y., takibe alındı. Şehirler arası yolcu otobüsü Karaman Şehirler Arası Otobüs Terminali´ne geldiğinde operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı, valizlerindeki aramada 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, Sinan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-03-26 15:10:43



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