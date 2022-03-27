TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Ertan Başdağ xx, Kerem Kalkan xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Abdullahi Ali Jama dk. 28 xx), Ömer Faruk x, Ahmet Fatih x (Emirhan dk. 46 x), Ahmet Karaman x, Emrullah x, Selahattin Enes x (Yunus dk. 65 x), Burak Gürler x, Süleyman x, Bekir x (Arda Kürşat dk. 74 x), Hami xx
Farsa Belediyespor: Ömürcan x, Ekrem x, Enver x, Emrah x, Mustafa x (Ozan Can dk. 88 ?), Ahmet Baykal x, Emre x (Onur dk. 88 ?), Ramazan x, Hüseyin x (Şahin Ali dk. 64 x), Tahir xxx, Yiğit x (Ömer dk. 46 x)
GolLER: Abdullahi Ali Jama (dk. 90), (Karaman Belediyespor), Tahir (dk. 66) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Hami, Arda Kürşat, Emirhan (Karaman Belediyespor), Ömürcan, Emrah, (Fatsa Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.