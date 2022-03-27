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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Fatsa Belediyespor: 1

İHA

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 11 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Ertan Başdağ xx, Kerem Kalkan xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Abdullahi Ali Jama dk. 28 xx), Ömer Faruk x, Ahmet Fatih x (Emirhan dk. 46 x), Ahmet Karaman x, Emrullah x, Selahattin Enes x (Yunus dk. 65 x), Burak Gürler x, Süleyman x, Bekir x (Arda Kürşat dk. 74 x), Hami xx
Farsa Belediyespor: Ömürcan x, Ekrem x, Enver x, Emrah x, Mustafa x (Ozan Can dk. 88 ?), Ahmet Baykal x, Emre x (Onur dk. 88 ?), Ramazan x, Hüseyin x (Şahin Ali dk. 64 x), Tahir xxx, Yiğit x (Ömer dk. 46 x)
GolLER: Abdullahi Ali Jama (dk. 90), (Karaman Belediyespor), Tahir (dk. 66) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Hami, Arda Kürşat, Emirhan (Karaman Belediyespor), Ömürcan, Emrah, (Fatsa Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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