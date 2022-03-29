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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Karaman’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi il genelinde yol, kaldırım, park ve otopark yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarını yürüten belediye, havaların ısınmasıyla birlikte park ve otopark yapımı ile cadde ve sokaklarda başlattığı kilitli parke, kaldırım ve yol çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ulaşımın kolaylaşması ve daha güzel bir görünüme kavuşması için eskiyen ve bozulan kaldırımları yenileyen ekipler, bazı güzergahlarda otopark ve orta refüj çalışması yaparken, yeni yapılan parkların da tamamlanması için yoğun çaba gösteriyor. Bu çerçevede, Mümine Hatun Mahallesi’nde yeni park çalışması, Mehmet Akif Ersoy park aydınlatması, 29 Ekim Parkı’nda kamelya, Şehit Fethi Sekin ve Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı’nda orta refüj ve bulvarların kesiştiği bölgede otopark alanı, Koçakdede Mahallesinde kaldırım, İbrahim Öktem Bulvarı’nda kaldırım, Fevzi Paşa Caddesinde kaldırım, Hoca Mahmut Caddesi’nde parke yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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