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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu

İHA

Türkiye'nin tahıl ambarı illerinden birisi olan Karaman'da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu.

Karaman’da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu

Türkiye’nin tahıl ambarı illerinden birisi olan Karaman’da dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu.
Karaman'da don ve aşırı yağışlar ekinlere zarar verdi. Dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu. Çiftçiler, donun vurduğu buğday tarlalarını sökerek başka ürün ekmeye hazırlanırken, şimdilik zararın yaklaşık bin 500 dekar alanda olduğu belirlendi. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı tarlalarını zor ektiklerini söyleyen çiftçiler, devletin kendilerine tohum ve gübre desteği vermesini istediler.

“Don buğdaya büyük zarar verdi”
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, oda ziraat mühendisleri ile birlikte donun vurduğu merkeze bağlı Burunoba köyünde buğday tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Bayram, Türkiye’nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman’da bu yıl bereketli bir kış mevsiminin geçtiğini belirterek, “Özellikle Mart ayı bol yağışlı ve soğuk geçti. Bu nedenle de dondan etkilenen buğday tarlaları büyük zarar gördü. Şu anda Burunoba köyünde yaklaşık bin 500 dekar alanda bir zarar var. Zarar gören buğday tarlalarını incelediğimizde normalde kuraklıktan dolayı kuruması gerekirken, aşırı yağış ve dondan dolayı kuruduğunu görüyoruz. Zarar gören çiftçilerimizle görüştüğümüzde neredeyse tamamına yakınının arazilerinin sigortasını yaptırdığı bilgisini aldık. Ancak kesin olmamakla birlikte konunda bir açıklıktan dolayı sulu tarım yapılan yerlerin don çerçevesinde olmadığı, kıraç alanların ise muhtevaya alındığı bilgisini aldık. Biz de çiftçilerimiz adına bu konunun takipçisi olacağız. Dondan etkilenen tarlaların sökülerek yeniden ekim yapılması gerekiyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hasar daha iyi ortaya çıkacaktır. Odamız mühendisleri ile yaptığımız incelemede özellikle buğdayın bir çeşidinde zarar oluşmuş. Şu anda bir hesaplama yaptığımızda zararın büyük olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

“Buğdayda yüzde 7080 zarar var”
Burunoba köyü çiftçilerinden Ramazan Sayma, "Şubat ve Mart aylarında yaşanan don ve aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarımızda yüzde 7080 civarında bir hasar oluştu. Bu ileriki günlerde güneş vurdukça hasarın tam anlamıyla ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra tarlayı tekrar sürerek ayçiçeği veya mısır gibi ürün ekerek değerlendireceğiz. Bu yıl girdi maliyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak buğdaydan büyük zarar görmüş olduk“ dedi.
Ramazan Güzelsarı da “Bu yıl buğdaylarımızı don vurdu ve zararımız büyük. Zararımızın tohum ve gübre desteği ile karşılanmasını bekliyoruz. 15 gün bekleyip tarlanın durumuna bir kez daha bakacağız. Olmaz ise büyük ihtimalle sökeceğiz. Şu an için buradan mahsul olmaz. Yaptığımız masrafları karşılamaz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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