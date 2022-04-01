Çığlıklara koşup, 5 aylık bebeği alevlerin arasından çıkardı



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da, 2 katlı evin birinci katında çıkan yangında

içerde mahsur kalan 5 yaşındaki Hüseyin Efe annesi tarafından kurtarılırken, kardeşi 5 aylık Medine Gül olay yerinden geçen ve çığlıkları duyan Ali Beke Özhan tarafından dumanların arasından çıkarıldı. Yaralı çocuklar ve sinir kirizi geçiren anne hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 881 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Feride Ünal, boşandığı eşinden olan oğlu Hüseyin Efe ve şu an babasıyla dini nikahla birlikte yaşadığı Medine Gül Haznedar ile kahvaltı yaptı. Bulaşık yıkamak için mutfağa geçen Ünal, bir süre sonra oturma odasından yükselen dumanları fark etti. Oturma odasının kapısını açan Feride Ünal, oğlu Hüseyin'İ dumanların içerisinde bularak çıkardı. Kızına ise duman nedeniyle ulaşamadı. Ünal'ın çığlıklarını duyan sokaktan geçen inşaat işçisi Ali Beke Özhan, eve girerek yanan kanepenin üzerindeki Medine Gül'ü dışarıya çıkardı. Ağır yaralı bebek bir araçla evin yakınında bulunan özel hastaneye götürüldü.

'DUMANLAR GELİNCE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTIM'

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise kolundan ve bacağından yanarak yaralanan Hüseyin Efe ile sinir krizi geçiren Feride Ünal'ı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ünal, "Mutfakta bulaşık yıkıyordum, dumanlar gelince kapıyı açmaya çalıştım. Sobayı akşamdan yakmıştım ama altı ve üstü kapalıydı" diyerek gözyaşı döktü.

`ÇOCUĞU AĞLAMA SESİNDEN BULDUM´

Medine Gül Haznedar'ı kurtaran Ali Beke Özhan, "Çığlık seslerinin üzerine geldim. İçeriye girdik her yeri duman kaplamıştı. Bayağı bir aradım çocuğu ağlama sesinden buldum. Çocuğu yanan kanepenin külleri arasında buldum. Çocuk çok şükür sağ, inşallah kurtulur" dedi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-04-01 15:16:22



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