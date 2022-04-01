Çığlıklara koşup, 5 aylık bebeği alevlerin arasından çıkardı (2)

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ANKARA´YA SEVK EDİLDİ

Karaman'da çıkan yangında yaralanan 5 aylık Medine Gül Haznedar, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, buradan da ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2022-04-01 18:00:52



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