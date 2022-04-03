Suyun tonunu 1 liradan kullanıyorlar Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde vatandaşlar suyun tonuna 1 lira ödüyor

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayanlar, suyu tonunu 1 liradan kullanıyor. 5 binin üzerinde nüfusa sahip olan Güneyyurt'ta belediye, belde halkına suyun tonunu 1 lira fiyatla ulaştırıyor.

Güneyyurt beldesinde meskenlere suyun tonu 1 liradan ulaşıyor. Güneyyurt, Türkiye genelinde suyu en ucuza kullanan yerleşim yerleri arasında en başlarda yer alıyor. Belde sakinlerinden Bekir Uray, 1 liraya 1 ton su aldıklarını belirterek, suyu ucuz satan Güneyyurt Belediyesine teşekkür etti. Belde sakinlerinden Ümit Pınar ise, “Araştırdık, en ucuz suyu gerçekten biz kullanıyoruz. Bu konuda başkanımız da söz vermişti suya zam gelmeyeceği hakkında, sözünün arkasında durdu. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Biz de işletmemizde çayın bardağını eski fiyat olan 1,5 liradan satıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Halkımıza söz verdik ve su fiyatını 1 lira yaptık”

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, 31 Mart seçimlerinden sonra beldede suyun fiyatının 1 TL’nin üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Biz halkımıza söz verdik ve su fiyatını 1 lira yaptık. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'nin en ucuz suyunu biz veriyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda suyu en ucuz şekilde vermeye devam edeceğiz. Beldeye suyu elektrikle bastığımız için normalinde 10 bin lira civarında bir elektrik parası ödüyorduk. Elektriğe yapılan zamlarından sonra maliyet fiyatı 2530 bin lira civarında oluyor. Buna rağmen biz yine de suya en düşük fiyattan vermeye devam edeceğiz" dedi.

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