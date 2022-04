Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine geldi, doğumu burada yaptırıldı Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedinin aile sağlığı merkezine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı

Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedi, gittiği aile sağlığı merkezinde inleyerek adeta içerde bulunanlardan yardım istedi. Kedinin aile sağlığı merkezine gelerek kapıdan girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin bu hali aile sağlığı merkezindeki doktor ve hemşireleri duygulandırırken, yapılan müdahale ile 4 yavru dünyaya geldi.

Olay, dün sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, aile sağlığı merkezinin kapısına geldi. Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti. Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.



“Anne kedi ve yavrularının sağlığı gayet iyi”

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, sağlık merkezinin koridorunda biranda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. 4 yavrusu oldu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu. Şu an çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz buydu ve doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyütürüz her beraber” şeklinde konuştu.

